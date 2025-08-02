Aksaray'da sel! Karayolu trafiğe kapandı, uzun kuyruklar oluştu

Aksaray'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak kısa sürede etkisini artırarak sele neden oldu. Birçok tarım arazisi ve köylerde sel baskınları yaşanırken, Aksaray-Nevşehir karayolu göle döndü.

YOL KAPANDI

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda araçlar mahsur kalırken, yol İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı.

Olay yerine karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kepçe ve greyderler ile karayoluna intikal eden karayolları ekipleri, polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı karayolunda yol ama çalışması yapıyor. Yol çift şeritli olarak halen trafiğe kapalı kalırken, ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi Müdürü Gürsoy Yalvaç da ekipleriyle birlikte yol açma çalışmasına katılırken, araç sürücüleri hem bilgilendirildi hem de uyarıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır