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Aksaray'da sokak ortasında çıkan tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.03.2025 08:21
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Aksaray'da 16 yaşındaki bir çocuk tartıştığı 20 yaşındaki genç tarafından tüfekle vuruldu. Sokak ortasında çıkan tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı tüfeği çıkarıp ateş eden zanlı, 16 yaşındaki çocuğu bacağından vurdu.

Aksaray'da sokak ortasında çıkan tartışma kanlı bitti: 16 yaşındaki genç tüfekle vuruldu!

Aksaray'da tartıştığı kişi tarafından sokak ortasında tüfekle vurulan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Coğlaki Mahallesi 1228 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. (20) ile M.Ö. (16) arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.C., yanında getirdiği tüfekle M.Ö.'ye ateş açtı.

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Tüfekten çıkan saçmalarla bacaklarından yaralanan genç yere yığılırken, tüfek sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaparken, yaralı genç daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüpheli şahıs M.C. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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