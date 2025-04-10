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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 4 kişiyi uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Operasyon, Aksaray merkez ilçede bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok faaliyet yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şehir merkezinde 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimliklerini belirlediği İ.C., A.Ç., S.A. ve H.A. isimli 4 şahsın peşine düştü. Yaklaşık 2 hafta teknik ve fiziksel takiple şahısların izini süren jandarma ekipleri yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şahısların kaldığı eve yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 680 gram sentetik cannobinoid bonzai, 3 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray uyuşturucu
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