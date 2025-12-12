HABER

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu! Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent merkezinde ikamet eden Y.G. (26) ve Ö.Ö'nün (36), adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 322 tabanca fişeği, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 304 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aksaray uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
