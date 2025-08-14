HABER

Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama

Aksaray’da motosikletli yunus polisleri, şehir genelinde yaptığı şok uygulama ile tüm araç ve şahısları didik didik aradı.

Aksaray’da yunus polislerinden şok uygulama

Aksaray’da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, mal ve can kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlık motosikletli yunus ekipleri, gece yarısı şehir genelinde önemli noktalarda şok uygulama yaptı. Şehir merkezinden en ücra cadde ve sokaklara kadar konuşlanan yunus ekipleri araç ve şahıslar üzerinde geniş çaplı denetim yaptı.

HEM YAYA HEM DE DEVRİYE FAALİYETİ

Araçların durdurulduğu, sürücü ve yolcuların arandığı denetimlerde şahıslar da tek tek Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi. Araçların da arandığı uygulamalarda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilirken, ekiplerin denetimi sabah saatlerinde kadar hem yaya hem de devriye faaliyetiyle devam edecek.

(İHA)

