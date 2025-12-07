Camiyle de dalga geçmiş! Esad'ın şeytani kahkahaları sızdı: "Guta'nın canı cehenneme"

Suriye'de 61 yıllık rejimin devrilmesinin ardından Rusya'ya kaçan, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın 2018'den olduğu tahmin edilen skandal bir videosu ortaya çıktı. Esad rejiminin şiddetli kimyasal silahlı saldırı düzenleyip sivil 1400'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı Guta hakkındaki gülerek söylediği sözler kan dondurdu. Bir başka videoda ise Esad ile danışmanı eş-Şibil'in "Kaplan" lakaplı Tuğgeneral Süheyl Hasan ile de dalga geçtiği anlar yer alıyor.

"GUTA'NIN CANI CEHENNEME"

Al Arabiya'nın paylaştığı videoda, Esad Suriye'de bilinmeyen bir yerde araba kullanırken medya danışmanı Luna eş-Şibil, Esad'a "Guta'dan ayrılıyoruz, ne desek?" diye soruyor. Esad ise gülerek "Guta'nın canı cehenneme" diyor.

Esad ayrıca bölgedeki bir camiyle dalga geçip bölge halkını "toplumun en kötüsü" olarak nitelendiriyor. Esad'ın halkı maddi sıkıntılara rağmen camiler inşa etmekle suçlayıp "sorumsuz firavunlar" dediği duyuluyor.

DOĞU GUTA'DAKİ KATLİAMLAR DÜNYAYI AYAĞA KALDIRMIŞTI

AA'nın aktardığına göre Suriye'de Beşşar Esad ve rejiminin halkına karşı yürüttüğü 13 yıllık savaşta, Doğu Guta'ya düzenlediği şiddetli kimyasal silahlı saldırı, sivil 1400'den fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle devrimin en acı olayları arasında yer alıyor. Al Arabiya'da yer alan bilgiye göre de; Haziran 2018'de BM müfettişleri, Suriye hükümetine sadık güçlerin, Doğu Guta'nın beş yıl süren kuşatması sırasında sivilleri kasten aç bırakmak da dahil olmak üzere insanlığa karşı suçlar işlediğini söylemişti.

ASKERLERLE ALAY EDİYOR

Videolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde, üzerinde “çok gizli” ibaresi bulunan bir zarfın içinde bulundu. Al Arabiya, videoların tarihlerinin belli olmadığını belirtti. Şam'ın Nisan 2018'de Guta'nın kontrolünü geri kazanmasından kısa süre sonra çekildiği tahmin edilen bir videoda Esad, askerleri selamlıyor ve onları tebrik ediyor, bazıları ise elini öpüp "Allah seni korusun" diyor. Eş-Şibil, Esad'a "Herkes sonunda elini öpüyor" diyerek askerlerle alay ediyor.

"EN SEVDİĞİ ASKER"LE DE DALGA GEÇMİŞLER

Bir başka videoda ikilinin "Kaplan" lakaplı Süheyl Hasan ile dalge Suriye'nin özel kuvvetlerini yönetiyordu ve Esad'ın "en sevdiği asker" olarak biliniyordu. 2015 yılında Suriye hükümetinin önemli askeri ilerlemelerinden sorumluydu.

Bir başka videoda, eş-Şibil, Esad'a, "Kasiyun'un kaplanı" dediği Hasan'ın Kasiyun Dağı'ndaki fotoğraflarını görüp görmediğini soruyor ve şöyle diyor: "Yanında Rus korumalar varken fotoğraflar çekti. Hoş bir manzara değildi. 'Kasiyun'un Kaplanı' Kasiyun Dağı'nın tepesinde. 'Diplomasi Aslanı' ile işimiz henüz bitmedi."

Esad gülerek eş-Şibil'e, adını değiştirmek istiyorsa "yeni bir hayvan araması gerektiğini" söylerken eş-Şibil "Hayvan bunlar" diye yanıt veriyor.

HİZBULLAH'I KÜÇÜMSEMİŞ: "SESLERİ SOLUKLARI KESİLDİ"

Bir başka videoda ise eş-Şibil, Suriye'nin askeri yetenekleriyle övünürken, 2011'de Suriye'de olaylar başladığında Esad ve güçlerini desteklemek için binlerce savaşçı gönderen Lübnan Hizbullahı'nın sokak taktikleriyle ilgili şöyle konuşuyor:

"Bizim de füzelerimiz var. Suriye ordusu, artık diğer ordulara öğretebileceği bir uzmanlık kazandı. Ruslar da dedi bunu. Hizbullah eskiden, 'Sokak savaşının ustalarıyız, bunu yapabiliriz' derdi. Ama artık ses seda çıkmıyor."

Luna eş-Şibil

Temmuz 2024'te bir trafik kazasında yaralanarak hayatını kaybeden eş-Şibil, Esad'a Suriye sokaklarında posterlerini gördüğünde ne hissettiğini de soruyor. Esad "Açıkçası hiçbir şey hissetmiyorum. Ne gözlerim görüyor ne de zihnim" diyor.

MOSKOVA'YA KAÇMIŞTI

Esad, 13 yıllık iç savaş ve ailesinin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ardından Rusya'ya kaçmıştı. 8 Aralık'ta yani yarın Suriye, Baas rejiminin sona ermesinin birinci yıl dönümünü kutlayacak.