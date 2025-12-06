HABER

Beşar Esad şimdi nerede, ne yapıyor? Korunan 'hayalet' deniliyor... Rusların tek bir şartı var

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından Rusya'ya kaçan devrik lider Besar Esad'ın şu an nerede olduğu ve ne yaptığı merak ediliyor. Rejim devrilmesinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen Esad'la ilgili tek bir fotoğraf karesi bile çıkmazken, Rus istihbaratının koruduğu 'hayalet' olarak tanımlıyor. Esad'ın sığınma hakkı ise katı koşullara bağlı. İşte Rusların tek şartı...

Devrim Karadağ

Beşar Esad şimdi nerede, ne yapıyor? Korunan 'hayalet' deniliyor... Rusların tek bir Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin üzerinden bir yıl geçerken, Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esad'ın ne yaptığıyla ilgili gizem sürüyor. Şam yönetiminin hakkında yakalama kararı çıkardığı Esad ve ailesinin ne yaptığı pek bilinmiyor.

GÖKDELENDEKİ GÖRKEMLİ YAŞAMI

Alman Die Zeit Gazetesi geçen Ekim ayında yeni ayrıntılar ortaya çıkarmıştı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre; Esad ve ailesi Rusya'daki bir gökdelendeki görkemli dairesinde yaşıyor.

TÜM GÜN BİLGİSAYAR OYUNU OYNUYOR

Esad'ın tüm gün bilgisayar oyunu oynadığı, dairesinden dışarıya adım atmadığı belirtildi.

'DÜNYANIN EN ZENGİN SIĞINMACISI'

Muhabirler onu, Rus istihbaratının koruduğu hayalet olarak tanımlarken; 'Dünyanın en zengin sığınmacısı' diye anılan Esad'ın korunması için Rusların şartları olduğu ortaya çıktı.

KORUNMASI İÇİN TEK ŞART VAR

Sığınma hakkının katı koşullara bağlı olduğu belirtilirken; ana hatlarıyla Rusların Esad'da sunduğu en önemli tek şart: Sessiz kalması!

Ayrcıa Esad'ın kamusal faaliyette bulunmasının yasak olduğu da açıklandı.

Eşi Esma Esad'ın kanser hastası olduğu da kamuoyu tarafından biliniyor.

"ESAD'IN KUZENİ YENİ SAVAŞ PEŞİNDE" İDDİASI

Öte yandan Şam yönetiminin Aralık 2024’te çökmesinin ardından yurtdışına kaçan Beşar Esad’a yakın eski rejim mensupları, Suriye’nin kıyı bölgelerinde yeni isyanlar çıkarmak ve kaybettikleri nüfuzu geri almak amacıyla milyonlarca dolarlık fonu on binlerce potansiyel savaşçıya aktardığı iddiası da geniş yankı uyandırdı.

Esad’ın Moskova’daki sürgün hayatını kabullendiği belirtilirken, özellikle kardeşi Mahir Esad ile rejimin kilit isimlerinden eski Askeri İstihbarat Şefi Tümgenera Kemal Hasan ve milyarder kuzeni Rami Mahluf’un bu durumu kabullenmediği ifade ediliyor.

l Reuters’ın ulaştığı bilgilere göre Hasan ve Mahluf, Suriye’nin kıyı illeri ile Lübnan’da, çoğunluğu Alevi toplumundan oluşan silahlı gruplar kurmak için yarışıyor. İki ismin toplamda 50 binden fazla savaşçıyı finanse ettiği iddia ediliyor. Moskova’da bulunan Mahir Esad’ın ise henüz para veya talimat vermediği aktarılıyor. Her iki isim için en kritik hedeflerden biri, Esad döneminin son yıllarında kıyı bölgelerinde kurulan 14 gizli yeraltı komuta merkezinin kontrolü. Bu merkezlerde silah ve teçhizat depoları bulunduğu belirtiliyor.
