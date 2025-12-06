Beşar Esad şimdi nerede, ne yapıyor? Korunan 'hayalet' deniliyor... Rusların tek bir şartı var

Beşar Esad şimdi nerede, ne yapıyor? Korunan 'hayalet' deniliyor... Rusların tek bir Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin üzerinden bir yıl geçerken, Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esad'ın ne yaptığıyla ilgili gizem sürüyor. Şam yönetiminin hakkında yakalama kararı çıkardığı Esad ve ailesinin ne yaptığı pek bilinmiyor.
Alman Die Zeit Gazetesi geçen Ekim ayında yeni ayrıntılar ortaya çıkarmıştı. Dünya basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre; Esad ve ailesi Rusya'daki bir gökdelendeki görkemli dairesinde yaşıyor.
Esad'ın tüm gün bilgisayar oyunu oynadığı, dairesinden dışarıya adım atmadığı belirtildi.
Muhabirler onu, Rus istihbaratının koruduğu hayalet olarak tanımlarken; 'Dünyanın en zengin sığınmacısı' diye anılan Esad'ın korunması için Rusların şartları olduğu ortaya çıktı.
Sığınma hakkının katı koşullara bağlı olduğu belirtilirken; ana hatlarıyla Rusların Esad'da sunduğu en önemli tek şart: Sessiz kalması!
Ayrcıa Esad'ın kamusal faaliyette bulunmasının yasak olduğu da açıklandı.
Eşi Esma Esad'ın kanser hastası olduğu da kamuoyu tarafından biliniyor.
Öte yandan Şam yönetiminin Aralık 2024’te çökmesinin ardından yurtdışına kaçan Beşar Esad’a yakın eski rejim mensupları, Suriye’nin kıyı bölgelerinde yeni isyanlar çıkarmak ve kaybettikleri nüfuzu geri almak amacıyla milyonlarca dolarlık fonu on binlerce potansiyel savaşçıya aktardığı iddiası da geniş yankı uyandırdı.
Esad’ın Moskova’daki sürgün hayatını kabullendiği belirtilirken, özellikle kardeşi Mahir Esad ile rejimin kilit isimlerinden eski Askeri İstihbarat Şefi Tümgenera Kemal Hasan ve milyarder kuzeni Rami Mahluf’un bu durumu kabullenmediği ifade ediliyor.
