HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu.

Hatay'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Arsuz ve İskenderun ilçelerinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Arsuz ilçesinde, ahşap levhanın üzerine devrildiği park halindeki otomobilde zarar meydana geldi. Bölgeden geçen 1 TIR'ın dorsesindeki konteyner ise fırtınanın etkisiyle yola devrildi. Ayrıca Arpaderesi Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçarak komşu evin üzerine düştü. Çatının düştüğü evde mahsur kalan 3 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

İskenderun ilçesinde ise rüzgar nedeniyle devrilen 1 ağacın düşme anı, çevredeki evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bazı evlerin de çatıları uçtu. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elleri koli bandıyla bağlanmış asılı halde bulundu: Korkunç detayı polis fark ettiElleri koli bandıyla bağlanmış asılı halde bulundu: Korkunç detayı polis fark etti
Beyşehir’de 5 ayrı kazada 10 kişi yaralandıBeyşehir’de 5 ayrı kazada 10 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.