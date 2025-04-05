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Aksaray’da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi! Büyük oranda maddi hasar oluştu

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Ankara-Niğde Otoyolu'nda şiddeti dolu ve yağmur yağışıyla birlikte görüş mesafesinin düşmesi sonucu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Ankara - Niğde Otoyolu Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında zincirleme kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Niğde istikametine seyreden 12 araç, şiddetli dolu ve yağmur yağışı sonucu görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte birbirine girdi.

BÜYÜK ORANDA MADDİ HASAR OLUŞTU

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Kazada 10 kişi yaralanırken düğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibiyle jandarma sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçlarda büyük oranda maddi hasar oluştu.

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Kazanın hemen ardından Ortaköy İlçe Kaymakamı Ahmet Karatepe de olay yerine geldi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Karatepe kazazedelerle de yakından ilgilenerek hem olay yerinde hem de hastanede tedavilerini takip etti.

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Burada bir açıklama yapan Kaymakam Karatepe, "İlçemiz mülki sınırları içerisinde zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Kazaya tüm ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Şükürler olsun ölü ve ağır yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Otoyolumuz trafiğe açıldı. Ekiplerimize teşekkür ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray kaza
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