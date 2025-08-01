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Aksaray kavruluyor: Termometreler rekor seviyelerde seyrediyor!

Aksaray'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji, vatandaşları ve özellikle kronik rahatsızlığı olanları, yaşlıları ve çocukları sıcak çarpmasına karşı uyardı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Aksaray kavruluyor: Termometreler rekor seviyelerde seyrediyor!
Sedef Karatay

Aksaray'da termometreler adeta patlama noktasına geldi. Konya 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Aksaray ve çevresinde etkili olan sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Aksaray kavruluyor: Termometreler rekor seviyelerde seyrediyor! 1

SICAK HAVA DALGASI AKSARAY'I ETKİSİ ALTINA ALDI: UZMANLARDAN UYARILAR GELİYOR

Gökyüzü az bulutlu ve açık olmasına rağmen, hissedilen sıcaklık değerleri oldukça yüksek seviyelerde. Yetkililer, özellikle günün en sıcak saatlerinde (11:00 - 16:00 arası) dışarı çıkılmaması, zorunlu hallerde ise şapka, güneş gözlüğü ve bol su tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

İLÇELERDE DURUM NE?

Merkezde ve ilçelerde durum farklı değil. Aksaray merkezde sıcaklık 39 derece olarak ölçülürken, Ağaçören'de 38, Eskil'de 38, Gülağaç'ta 38, Güzelyurt'ta 34, Ortaköy'de 39, Sarıyahşi'de ise rekor seviyede 41 derece olarak kaydedildi. Sultanhanı'nda ise termometreler 38 dereceyi gösteriyor. Bu yüksek sıcaklık değerleri, özellikle açık havada çalışanlar için ciddi risk oluşturuyor. İşverenlerin, çalışanlarının sağlığını korumak adına gerekli önlemleri alması, sık sık mola vermelerini sağlaması ve bol sıvı tüketmelerini teşvik etmesi önem taşıyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR PEŞ PEŞE

Meteoroloji yetkilileri, sıcak çarpmasının belirtileri konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Aşırı terleme, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma ve bilinç kaybı gibi belirtiler görüldüğünde derhal tıbbi yardım alınması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, klima kullanımı konusunda da dikkatli olunması, ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılması ve klimanın düzenli olarak bakımdan geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Aksaray kavruluyor: Termometreler rekor seviyelerde seyrediyor! 2

TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ALARMDA

Sıcak hava dalgası, tarım ve hayvancılık sektörünü de olumsuz etkiliyor. Bitkilerin kuruması, hayvanların strese girmesi ve süt veriminin düşmesi gibi sorunlar yaşanıyor. Uzmanlar, çiftçilerin sulama işlemlerini düzenli olarak yapması, hayvanlarını gölgede tutması ve bol su vermesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, yangın riskine karşı da dikkatli olunması, tarlalarda ve ormanlık alanlarda ateş yakılmaması gerektiği uyarısında bulunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Konya Aksaray sıcaklık
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