HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Akşehir’de MAK projesi kapsamında afet bilinci eğitimleri sürüyor

Konya’nın Akşehir İlçesinde faaliyet gösteren Yaren Arama Kurtarma Derneği tarafından yürütülen Mahalli Arama Kurtarma Timleri (MAK) Projesi kapsamında afet bilinci eğitimi gerçekleştirildi.

Akşehir’de MAK projesi kapsamında afet bilinci eğitimleri sürüyor

Karabulut Mahallesi’nde düzenlenen programda mahalle sakinlerine temel afet bilinci eğitimi verilirken, muhtemel afet ve acil durumlarda doğru hareket tarzları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında vatandaşlara deprem çantası hazırlığı, Heimlich manevrası ve yangın söndürme tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Programın uygulamalı bölümünde gönüllüler, oluşturulan senaryolar üzerinden yangın söndürme tüpü kullanımı ve acil durum müdahalesi konusunda pratik yapma fırsatı buldu. Eğitimlerin ardından Mahalle Arama Kurtarma Timleri kapsamında Karabulut Mahallesi gönüllülerine kask, koruyucu gözlük, kafa lambası, eldiven, maske ve kişisel koruyucu ekipmanlardan oluşan teknik donanım malzemeleri teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uşak'ta Roma dönemine ait sikke ve tarihi obje ele geçirildiUşak'ta Roma dönemine ait sikke ve tarihi obje ele geçirildi
Samsun’da direksiyonda kadın gücüSamsun’da direksiyonda kadın gücü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İsrail, İran'ı tam 80 uçakla vurdu

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

'Ölümüm duyulacak' dediği söylenmişti! Son hali ortaya çıktı

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Vergi kaçakçılığında o sektör birinci oldu!

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete’de yayımlandı: Gübrede gümrük vergisi sıfırlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.