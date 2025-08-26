HABER

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, 1 tutuklama

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda ilçede uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisine ulaştı. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, alışverişin gerçekleştiği sırada operasyon düzenledi. Alıcı ve satıcı konumundaki iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 26 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheliler A.S. ve M.Y. hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" ve "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.

