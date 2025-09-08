Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 bin 500 kullanımlık bonzai ele geçirildi

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında M.K. ve Ö.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 14 parça halinde toplam 3 bin 500 kullanımlık kâğıt bonzai bulundu. Her 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' ile 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.K. serbest bırakılırken, Ö.A. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Ö.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır