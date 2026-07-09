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Akşehir’de 3 gündür aranan kadın ormanlık alanda sağ bulundu

Konya’nın Akşehir ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda sağ olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, ilçede 6 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Leyla Samur’un bulunması için AFAD, Yaren Arama Kurtarma Derneği, Sarıl Arama Kurtarma, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Akşehir’de 3 gündür aranan kadın ormanlık alanda sağ bulundu

Konya’nın Akşehir ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kadın ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçede 6 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Leyla Samur’un bulunması için AFAD, Yaren Arama Kurtarma Derneği, Sarıl Arama Kurtarma, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Leyla Samur, Atakent Mahallesi sınırlarındaki Düşler Şelalesi’nin üst kısmındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Bulunduğu bölgenin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerce dikkatli bir şekilde bulunduğu noktadan indirilen Samur, hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Leyla Samur, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akşehir’de 3 gündür aranan kadın ormanlık alanda sağ bulundu 1

Akşehir’de 3 gündür aranan kadın ormanlık alanda sağ bulundu 2

Akşehir’de 3 gündür aranan kadın ormanlık alanda sağ bulundu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya
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