Akşehir’de polisten fuhuş operasyonu: 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde faaliyet gösteren 3 masaj salonuna yönelik artan ihbar ve şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Çalışmalar kapsamında elde edilen delillerin ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon kararı alındı. Operasyon kapsamında 3 masaj salonunda eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 4 şüpheli Akşehir’de, 2 şüpheli Afyonkarahisar’da ve 1 şüpheli Hatay’da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Akşehir’e getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlandı. S.K., G.G., H.G., Ş.K., R.Ö., D.Ö. ve S.A.M. isimli 7 şüpheli hakkında "Fuhuşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.M., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.

