Aksiyon filmlerini aratmayan soygun: Alışveriş merkezinin havalandırmasından girip 3 kilo altın çaldı!

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

3 KİLOGRAM ALTIN İLE 100 BİN LİRA ÇALMIŞ

Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN HAVALANDIRMASINDAN GİRMİŞ

Alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya giren şüpheli kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı aldı. Bu sırada alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi. Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı.

ÇALIŞAMALAR SÜRÜYOR

Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(DHA-İHA)