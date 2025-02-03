HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksiyon filmlerini aratmayan soygun: Alışveriş merkezinin havalandırmasından girip 3 kilo altın çaldı!

Aksiyon filmlerini aratmayan soygun: Alışveriş merkezinin havalandırmasından girip 3 kilo altın çaldı!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.02.2025 09:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gece yarısı gerçekleşen şok edici soygun, polisi alarma geçirdi! Kapalı olan alışveriş merkezindeki kuyumcuya giren hırsız, tam 3 kilogram altın ve 100 bin lirayı çalarak sırra kadem bastı! Özel güvenlik görevlilerinin fark ettiği ancak bir türlü yakalanamayan şüpheli, kayıplara karıştı.

Aksiyon filmlerini aratmayan soygun: Alışveriş merkezinin havalandırmasından girip 3 kilo altın çaldı!

Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Kuyumcu dükkanının alarmının çaldığını fark eden özel güvenlik görevlileri, kepengi kapalı olan iş yerinin içerisinde bir kişinin olduğunu gördü. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezindeki diğer mağazaların görevlilerine de haber veren ekipler, tek tek açtırdıkları iş yerlerinde kimliği belirsiz şüpheliyi aradı.

3 KİLOGRAM ALTIN İLE 100 BİN LİRA ÇALMIŞ

Yapılan incelemede şüphelinin, kuyumcu dükkanındaki 3 kilogram altın ile 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Mağaza görevlileri ve polisin alışveriş merkezinde yaptığı aramaya rağmen hırsız, bulunamadı.

AW382937_04

ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN HAVALANDIRMASINDAN GİRMİŞ

Alışveriş merkezinin havalandırmasını kullanarak içeride bulunan kuyumcuya giren şüpheli kasada bulunan 3 kilogram altın ve 100 bin TL parayı aldı. Bu sırada alarmın çalmasıyla güvenlik durumu polise bildirdi. Alarmı duyan şüpheli havalandırma boşluğuna tekrar girerek kaçtı.

AW382937_03

ÇALIŞAMALAR SÜRÜYOR

Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(DHA-İHA)

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.218,69
3.219,05
% -0.28
09:57
Ons Altın / TL
100.119,32
100.186,94
% -0.26
10:12
Ons Altın / USD
2.787,56
2.788,15
% -0.47
10:12
Çeyrek Altın
5.149,90
5.263,14
% -0.28
09:57
Yarım Altın
10.267,61
10.526,28
% -0.28
09:57
Ziynet Altın
20.599,60
20.988,18
% -0.28
09:57
Cumhuriyet Altını
21.330,00
21.653,00
% -0.02
13:02
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın AVM Alışveriş merkezi dükkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hurda araç teşvikinde beklenti yükseldi!

Hurda araç teşvikinde beklenti yükseldi!

Rıdvan Dilmen'den yeni transfer için olay sözler!

Rıdvan Dilmen'den yeni transfer için olay sözler!

Trump resti çekti: "Ya geri alacağız ya da..."

Trump resti çekti: "Ya geri alacağız ya da..."

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike...

Ege'deki depremlerin ardından Türkiye'yi bekleyen tehlike...

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

Önüne kattığı araçla üst geçitten uçtu!

'Düşman ABD' diyerek duyurdular: Sert bir karşılık vereceğiz!

'Düşman ABD' diyerek duyurdular: Sert bir karşılık vereceğiz!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.