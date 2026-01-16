HABER

Aksu'da iş yeri yangını korkuttu

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Yangın, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 26220 Sokak'ta bulunan iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden yükselen dumanı fark eden çalışanlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, çalışanlar oluşabilecek bir tehlikeye karşı iş yerinde bulunan klimaları dışarı çıkararak tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

antalya
