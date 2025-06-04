Akü ömrü nasıl ölçülür? Akü ömrü nasıl anlaşılır?

Araçlardaki her türlü mekaniğin çalışması aküye bağlıdır. Aracın hareket edebilmesinden radyonun açılabilmesine kadar her şey akü sayesinde çalışır. Aküsünde sorun olan otomobillerin sorun yaratmadan çalışma ihtimali yoktur. Bu noktada en çok karşılaşılan sorunlardan biri akünün bitmesidir. Akü ömrünün ne kadar kaldığını öğrenmek ve akü sağlığı hakkında bilgi alabilmek için akü ölçüm testi ve voltaj kontrolü profesyonel cihazlar sayesinde gerçekleştirilir. Bu kapsamda akü ömrü nasıl anlaşılır sorusuna yanıt aranır.

Akü ömrü nasıl ölçülür?

Otomobillerin aküsünü ölçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. İlk olarak akü ölçüm aracının güvenilir ve orijinal olması oldukça önemlidir. Akünün seviyesini ölçmeye başlamadan önce akü içerisinde herhangi bir parçanın eksik olup olmadığına bakılmalıdır. Bununla beraber akü kapağında ya da kutusunda yıpranma gibi bir sorunun olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

Akü ölçme adımları aşağıdaki gibidir:

İlk olarak uzman olan teknisyen tarafından kontak anahtarının kapalı olup olmadığı kontrol edilir. Ardından tüm araç ışıkları kapatılır.

Akü pilinin şarjını kontrol etmek için şarj kablosu cihazın pozitif tarafına takılır ve bu bölüme takılan kablo da kontrol edilir. Kabloda herhangi bir yıpranma ya da kopukluk olmamalıdır. Kabloda bulunan kesikler, kopuklar ve yıpranmış noktalar akü ölçümünü riskli bir boyuta taşır.

Ardından negatif uçlu akü ölçer kablosu voltmetrenin eksi tarafına takılır. Bu kablonun genel olarak siyah renkte olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Bütün kablolar tamamen doğru şekilde bağlanmalıdır.

Otomobildeki elektrikli araçlar açık hale getirilir. Radyo, far lambaları ve kaloriferler açık hale getirilip yaklaşık 10 dakika kadar beklenir.

Ardından ise marş çalışır hale getirilir ve akünün çalışma voltajındaki veriler incelenir. Bu incelemenin uzman bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi daha sağlıklı olacaktır.

Tüm bu unsurlar doğru şekilde çalışıyorsa herhangi bir sorun yok demektedir. Ancak çalışma esnasında problemler tespit edilirse müdahale edilmesi gerekir.

Bilhassa kablonun yanlış bağlanması kazalara yol açabilir.

Öte yandan dikkat edilmesi gereken bir unsur yeni şarj edilen bir akünün ölçülmemesi gerektiğidir. Zira bu ölçüm net sonuçlar vermeyecektir. Daha doğru verileri elde etmek için şarj edilmemiş ve mümkünse şarjı azalmış bir aküyü ölçmek daha mantıklı olacaktır.