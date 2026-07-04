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Al Arabiya: "ABD-İran müzakerelerinin yeni turu 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak"

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 11 Temmuz'da Pakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini öne sürdü.

Al Arabiya: "ABD-İran müzakerelerinin yeni turu 11 Temmuz'da Pakistan'da yapılacak"

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya haber kanalı, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Haberde, Pakistan'ın taraflar arasında kalıcı bir anlaşmaya varılmasına yönelik diplomatik temaslar kapsamında 11 Temmuz'da yeni bir görüşmeye ev sahipliği yapmasının beklendiği öne sürüldü.

Al Arabiya: "ABD-İran müzakerelerinin yeni turu 11 Temmuz da Pakistan da yapılacak" 1

SUUDİ ARABİSTAN BASINI DUYURDU

Habere göre görüşmelerde, Tahran yönetimine yönelik ABD yaptırımları, İran'ın dondurulan varlıkları ile ülkenin nükleer programı olmak üzere üç temel başlık masaya yatırılacak.

Kaynaklar, İran'ı temsil edecek heyetin seviyesine henüz karar verilmediğini, bu kararın ise ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Ali Hamaney’in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından netleşeceğini belirtti.

Al Arabiya: "ABD-İran müzakerelerinin yeni turu 11 Temmuz da Pakistan da yapılacak" 2

İRAN-ABD MÜZAKERELERİ 11 TEMMUZ'DA PAKİSTAN'DA

Söz konusu iddia, Washington ile Tahran arasında aylardır Pakistan ve Katar gibi arabulucu ülkeler üzerinden sürdürülen dolaylı diplomatik temasların devam ettiği bir dönemde geldi. Taraflar, hem bölgede yükselen gerginliği kontrol altına almayı hem de İran'ın nükleer programına ilişkin bir mutabakata varılmasını hedefliyor.

KATAR’DA DOLAYLI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Taraflar en son çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı teknik görüşmeler gerçekleştirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu temasları "oldukça iyi" olarak nitelendirmişti. İran tarafı, görüşmelerde dondurulmuş milyarlarca dolarlık İran varlığının bir bölümünün serbest bırakılması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Ayrıca İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptındaki ihlallerin bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik resmi bir iletişim kanalı kurulması konusunda uzlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Müzakere İran Pakistan Suudi Arabistan abd
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