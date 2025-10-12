HABER

Alacabel’e yılın ilk karı yağdı

Antalya-Konya kara yolunun bin 825 rakımlı Alacabel mevkii beyaza büründü.Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiine yılın ilk karı yağdı.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiine yılın ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte dağlar beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik kesimde etkili olan yağış, yer yer 2-3 santimetre kalınlığa ulaştı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgede kar kısa süreli etkili oldu.
Uzun süredir beklenen yağışların habercisi olarak değerlendirilen kar, bu yıl ilk kez ekim ayında Alacabel’i beyaza bürüdü.

