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Alacak-verecek davası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 14:51
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Gaziantep'te alacak-verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise yakalandı.

Alacak-verecek davası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Bulut (17) isimli genç ile arkadaşı A.D. (19) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

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Kavga sırasında A.D. tarafından bıçaklanan Mehmet Bulut ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Bulut, acil servisteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI

Öte yandan, olay sonrası kaçan katil zanlısı A.D. isimli şahıs ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep katil genç
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