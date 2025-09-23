HABER

Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında iş insanını bıçakladı

Giresun’da inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu, kaldırımda alacak meselesi nedeniyle tartıştığı T.C.B. tarafından bıçaklandı. Yaralı halde yerde yatan Kuloğlu’nun yanında bekleyen şüpheli gözaltına alınırken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Çiğdem Sevinç

Olay, öğle saatlerinde Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan inşaat firması sahibi Hakan Kuloğlu ve T.C.B. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.C.B., bıçakla Kuloğlu’na saldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kuloğlu, vücuduna ve boğazına aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Kuloğlu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bıçakladığı Kuloğlu’nun başında bekleyen T.C.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

