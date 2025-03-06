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  4. Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

06.03.2025 17:05
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi silahla bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Olay, Sırasöğütler Mahallesi 1664/3 Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi sebebiyle B.Y. ile G.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile B.Y., silahla G.G'yi bacağından yaraladı. G.G. kanlar içinde yerde kalırken, B.Y. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı G.G'yi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Kocaeli
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