Alacak-verecek tartışmasında otele kurşun yağdırdılar! 8 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da alacak-verecek meselesi yüzünden 5 katlı bir otelin pencerelerine silahla ateş açan 8 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Çevrede paniğe neden olan saldırıda yaralanan olmazken, otelde maddi hasar meydana geldi.

Alacak-verecek tartışmasında otele kurşun yağdırdılar! 8 kişi gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen kişiler, plakası öğrenilemeyen otomobillerle otelin önüne gelerek binaya doğru ateş açtı.

KURŞUNLAR OTELİN CAMLARINA İSABET ETTİ

Kurşunların isabet ettiği otelin dış camları zarar gördü. Şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Alacak-verecek tartışmasında otele kurşun yağdırdılar! 8 kişi gözaltına alındı 1

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Otelin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganların kaçış güzergahını belirledi. Yapılan operasyonla olaya karıştıkları tespit edilen 8 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa silahlı saldırı otel
