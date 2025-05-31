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Alanya'da bayram öncesi kapsamlı temizlik seferberliği

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmalarına başladı. Alanya'nın doğusundan batısına kadar birçok mahallede gece gündüz yürütülen çalışmalarla cadde ve sokaklar bayrama hazırlanıyor.

Alanya'da bayram öncesi kapsamlı temizlik seferberliği

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere mahalle aralarında da yıkama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bayram süresince yoğun ziyaretçi ağırlaması beklenen bölgelerde, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

MOLOZ VE ATIKLARA KARŞI TEMİZLİK DEVAM EDİYOR

Öte yandan, kent genelinde vatandaşlar tarafından doğaya gelişigüzel şekilde bırakılan moloz ve benzeri atıkların temizliği de ekipler tarafından aralıksız sürdürülüyor. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çevre kirliliğine neden olan bu tür olumsuzluklara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

"AMAÇ TERTEMİZ BİR ALANYA"

Alanya Belediye Başkanı Özçelik, yürütülen çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede bayram geçirmesini hedeflediklerini belirtti. Başkan Özçelik, kent genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarının bayram boyunca da titizlikle devam edeceğini, bayram boyunca herhangi bir aksaklığa müsaade etmeyeceklerini söyledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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