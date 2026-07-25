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Alanya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 otel yöneticisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin yetişkin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren M. R. Ç. (4), babası tarafından sudan çıkarıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAVUZDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Alanya da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk yaşam mücadelesini kaybetti 1

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayın ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada otel yöneticileri F.Ç. ile A.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 otel yöneticisi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya havuz çocuk
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