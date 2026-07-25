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Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı

Ankara'da 3 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonlarında 54 kilogram uyuşturucu ham maddesi ve 122 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu! 3 gözaltı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 122 bin 500 uyuşturucu hap, 54 kilogram uyuşturucu ham maddesi, 2 tabanca, 86 bin 400 lira ve para sayma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Ankara uyuşturucu
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