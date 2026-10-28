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Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.

Konaklı Mahallesi'nde kurulan halk pazarında da tezgahların bir kısmı su altında kaldı.

Aynı mahallede bulunan 5 katlı bir binanın bahçesi yağmur sularıyla dolarken, binanın giriş kapısı da suyla kaplandı.

Binaya giriş çıkışta güçlük yaşayan vatandaşların bahçede park halinde bulunan otomobil, motosiklet ve bisikletleri de su baskınından etkilendi.

Alanya Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Alanya
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