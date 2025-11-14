HABER

Alanya’da sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen kadına saldırıp yüzünü kesti

Antalya’nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı ardından sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırı sonrası yüzüne dikiş atılan Ukraynalı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırgan A.T’yi gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya’nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen A.T ile karşılaştı.

Alanya’da sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen kadına saldırıp yüzünü kesti 1

Henüz bilinmeyen bir nedenle erkek şahıs kadına önce yumrukla saldırdı ardından elindeki sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı.

Alanya’da sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen kadına saldırıp yüzünü kesti 2

Saldırının ardından şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Alanya’da sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen kadına saldırıp yüzünü kesti 3

Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak A.T isimli şahıs olduğunu belirledi. A.T polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

Alanya’da sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen kadına saldırıp yüzünü kesti 4

Olay anları ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya’da sokak ortasında dehşet! Yolda yürüyen kadına saldırıp yüzünü kesti 5

Kaynak: İHA

