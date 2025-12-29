Kadıköy’de lüks oto galeri sahibi hakkında vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

İddiaya göre, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı S CLASS isimli galeri, uzun süredir sessizliğe büründü. Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.

YURT DIŞINA KAÇTI İDDİASI

Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla milyarlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olduğunu iddia eden

çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

ARAÇLAR ÇEKİLDİ

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

