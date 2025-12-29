HABER

Kadıköy’de lüks oto galeri sahibi hakkında vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Sosyal medyada İstanbul Kadıköy'de yer alan bir otomobil galerisi sahibinin, müşteri ve yatırımcılarından para alıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Söz konusu galeride kepenkler günlerdir kapalı dururken, içeride araçların yer aldığı görülmüştü. Mağdur edilen çok sayıda kişi savcılığa başvurdu. Galeride kalan bazı otomobiller ise polis ekipleri tarafından çekildi.

İddiaya göre, Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde bulunan ve lüks araçların satıldığı S CLASS isimli galeri, uzun süredir sessizliğe büründü. Normalde yüksek segment otomobillerin satıldığı ve bölgenin en dikkat çeken işletmeleri arasında yer alan galeride, araçların bulunmadığı görüldü.

YURT DIŞINA KAÇTI İDDİASI

Müşterilerden ve yatırımcılardan aldığı paralarla milyarlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen galeri sahibinin, Bulgaristan sınırından yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Mağdur olduğunu iddia eden
çok sayıda kişinin savcılığa başvurduğu öne sürüldü.

ARAÇLAR ÇEKİLDİ

Öte yandan, galeride kalan bazı otomobillerin polis ekipleri tarafından çekildiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

29 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
