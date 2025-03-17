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Alanya'da tarihi geçmiş ürün satan işletme mühürlendi! İdari yaptırım uygulandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.03.2025 13:13
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Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı, genel hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

Alanya'da tarihi geçmiş ürün satan işletme mühürlendi! İdari yaptırım uygulandı

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan hijyen denetimleri devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in talimatıyla halk sağlığını tehlikeye atan işletmeleri tespit eden zabıta ekipleri, Hacet Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde et ve süt ürünleri satan bir işletmede tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, ayrıca işletmenin genel hijyen kurallarına uymadığı da belirlendi.

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Halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Encümen kararı neticesinde işletmeye idari yaptırım uygulanırken, 3 gün süreyle mühürlendi. Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, hijyen denetimlerinin aralıksız devam edeceği ve halk sağlığını tehlikeye atan işletmeler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı vurgulandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya hijyen
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