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Alanya semt pazarında pazarcının terazisi güven verdi, fazlası çıktı eksiği çıkmadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde belediye tarafından pazar yerlerinde hayata geçirilen ‘Güven Terazisi’ uygulaması, vatandaşlardan ve pazarcı esnafından beğeni topladı.

Alanya semt pazarında pazarcının terazisi güven verdi, fazlası çıktı eksiği çıkmadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde belediye tarafından pazar yerlerinde hayata geçirilen ‘Güven Terazisi’ uygulaması, vatandaşlardan ve pazarcı esnafından beğeni topladı. Pazar yerlerinin kolay ulaşılabilir noktalarına yerleştirilen hassas teraziler sayesinde vatandaşlar, satın aldıkları meyve, sebze ve diğer ürünlerin gramajını ücretsiz olarak kontrol edebiliyor.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların pazar alışverişlerini daha güvenli ve gönül rahatlığı içerisinde yapabilmeleri amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Pazar yerlerinin belirli noktalarına yerleştirilen kontrol terazileriyle vatandaşlar, aldıkları ürünlerin gramajını herhangi bir ücret ödemeden kontrol edebiliyor. ‘Güven Terazisi’ adı verilen uygulama kapsamında vatandaşlar, pazardan satın aldıkları ürünleri hassas terazilerde tartarak satıcı tarafından belirtilen gramaj ile ürünün gerçek ağırlığını karşılaştırabiliyor. Böylece vatandaşların muhtemel gramaj farklılıklarını alışveriş sonrasında kolaylıkla kontrol edebilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın tüketici hakkının korunmasına katkı sağlaması ve pazar yerlerinde güvenli alışveriş ortamının devam ettirilmesi hedefleniyor. Özellikle yoğun olarak kullanılan pazar alanlarında vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği noktalara yerleştirilen teraziler, vatandaşların da ilgisini çekti.

"ALLAH RAZI OLSUN, DEMEK Kİ DOĞRU TARTMIŞ"

Cuma Pazarı’nda kurulan ‘Güven Terazisi’ni kullanan vatandaşlardan Murat Çetinkaya, uygulamadan memnun olduklarını belirtti. Çetinkaya, "Memnunuz. Bir tartının olması lazım. Bazen kafamızın karıştığı oluyor. 60 TL’den bir tarak muz aldım, 130 TL verdim. Şimdi burada tarttığımız zaman 133 TL olduğu gözüküyor. Allah razı olsun, demek ki doğru tartmış" dedi.

"ŞÜPHELENİYORSANIZ PAZARCIYLA TARTIŞMAYIN"

Vatandaş İlhan Aydın ise uygulamanın tüm pazar yerlerinde bulunmasının tüketiciler açısından önemli olduğunu söyledi. Vatandaşların ürünün gramajından şüphelenmeleri halinde esnafla tartışmak yerine kontrol terazilerini kullanabileceklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu: "Bütün vatandaşlara buradan sesleniyorum. Bütün pazar yerlerimizde böyle terazilerimiz var. Bizim tüketicilerimiz bir ürün aldığı zaman, eğer aldığı üründen şüpheleniyorsa pazarcıyla, esnafla tartışmasının anlamı yok. Gelecek buraya, güzelce bu terazilerimiz kalibrasyonlu. Tartacak, uygunluğu görecek, ondan sonra anlaşacak. Ben bundan dolayı da belediyemize teşekkür ediyorum."

PAZARCI ESNAFI DA UYGULAMADAN MEMNUN

Uygulamaya pazarcı esnafından da destek geldi. Esnaf Mehmet Akif Taş, vatandaşın düşünülerek hayata geçirilen projenin olumlu olduğunu belirterek, uygulamanın kendilerinin de hoşuna gittiğini söyledi. Taş, "Belediyemiz açısından vatandaşı düşünmek tabii en güzel projelerden birisi olmuş. Proje bizim de çok hoşumuza gitti. Vatandaşların daha çok hoşuna gitti. İnsanlar kontrollerini yapıyor. Sağ olsun esnaflarımız genelde biraz gramaja dikkat ediyorlar. Burada Alanya biraz daha güzel, bu konuda daha düşünceli çalışması güzel" ifadelerini kullandı.

Alanya semt pazarında pazarcının terazisi güven verdi, fazlası çıktı eksiği çıkmadı 1

Alanya semt pazarında pazarcının terazisi güven verdi, fazlası çıktı eksiği çıkmadı 2

Alanya semt pazarında pazarcının terazisi güven verdi, fazlası çıktı eksiği çıkmadı 3

Alanya semt pazarında pazarcının terazisi güven verdi, fazlası çıktı eksiği çıkmadı 4

Alanya semt pazarında pazarcının terazisi güven verdi, fazlası çıktı eksiği çıkmadı 5

Alanya semt pazarında pazarcının terazisi güven verdi, fazlası çıktı eksiği çıkmadı 6

Alanya semt pazarında pazarcının terazisi güven verdi, fazlası çıktı eksiği çıkmadı 7


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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