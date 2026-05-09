Alanya’da dairedeki yangın büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, daire sakinlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını, daire sakinleri ilk müdahaleyi yaparak söndürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaptığı kontrollerde yangının tamamen söndürüldüğü belirlendi.



