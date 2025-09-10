HABER

Alanya’da eylül ayında plajlar doldu

Alanya ilçesinde yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nı doldurdu. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu ilçede tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kleopatra Plajı’nı doldurmaya başlayan tatilciler, su sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu denizde serinlemeye çalıştı. Kimi turistler güneşlenmeyi tercih ederken kimileri ise Alanya’nın berrak sularında yüzerek serinledi. Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar tekne turlarına çıktı.

Belçika’dan tatil için Alanya’ya ilk defa geldiğini ifade eden Çiğdem Durgut, "Belçika’dan Alanya’ya tatil için 7-8 günlüğüne geldim. Denizi, havası ve insanları çok güzel. Alanya’ya gelmek isteyen herkese tavsiye ederim’’ dedi.

(İHA)

