Alanya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, sabah saat 04.00 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G idaresindeki otomobil ile F.Ç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler F.Ç, A.G ile araçta yolcu olarak bulunan R.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarına ilişkin raporların takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır