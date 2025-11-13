HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alanya’da kaldırımdan geçen kadına yumruk ve bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Antalya’nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı ardından bıçakla saldırdı.

Alanya’da kaldırımdan geçen kadına yumruk ve bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Antalya’nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı ardından bıçakla saldırdı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Alanya’da kaldırımdan geçen kadına yumruk ve bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında 1

İddialara göre yolda yürüyen bir kadın, karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahısla karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıs, kadına önce yumrukla saldırdı.

Ardından elindeki bıçakla kadının vücuduna bıçak salladı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildiMardin’de 7 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Oğlu kaza yaptı baba çıldırdı: "Kendine zarar verseydin"Oğlu kaza yaptı baba çıldırdı: "Kendine zarar verseydin"

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.