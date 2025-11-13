Alanya’da kaldırımdan geçen kadına yumruk ve bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

Antalya’nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı ardından bıçakla saldırdı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alanya’nın Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

İddialara göre yolda yürüyen bir kadın, karşı yönden gelen kimliği belirsiz bir şahısla karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıs, kadına önce yumrukla saldırdı.

Ardından elindeki bıçakla kadının vücuduna bıçak salladı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA