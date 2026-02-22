Alanya’da otomobilin çarptığı motosikletli hastanede hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz günlerde akşam sıralarında Çıplaklı Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta ışık ihlali yaptığı iddia edilen R.A. yönetimindeki otomobil, Emre Bilen’in kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bilen, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emre Bilen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır