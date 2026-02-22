HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alanya’da otomobilin çarptığı motosikletli hastanede hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Bilen (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan otomobil sürücüsü R.A. (23) tutuklandı.

Alanya’da otomobilin çarptığı motosikletli hastanede hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz günlerde akşam sıralarında Çıplaklı Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta ışık ihlali yaptığı iddia edilen R.A. yönetimindeki otomobil, Emre Bilen’in kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bilen, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Emre Bilen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü R.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan R.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Habur’da ele geçirilen 38 kınalı keklik doğaya salındıHabur’da ele geçirilen 38 kınalı keklik doğaya salındı
Durakta kahreden kadın cinayeti: 'Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende'Durakta kahreden kadın cinayeti: 'Ağabeyini, anneni öldürdüm, sıra sende'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.