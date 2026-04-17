Alanya’da sosyal medya paylaşımı sonrası lise öğrencisi tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, sosyal medya hesabından Siverek ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırıları destekleyici nitelikte paylaşım yaptığı belirlenen lise öğrencisi tutuklandı.

Alanya’da bir lisede 10. sınıf öğrencisi olan H.G.A.’nın (16) sosyal medya hesabı üzerinden Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılarla ilgili destekleyici paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.G.A. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.



