Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yapılan aramada bir kişinin üzerinden bin 230 gram metamfetamin ve 4 bin 500 kullanımlık A4 ele geçirildi.Antalya İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele karşı yürütülen çalışmalar sonucu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda 1 şüpheliye yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan aramada bin 230 gram Metamfetamin ve 4 bin 500 kullanımlık A4 Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele karşı yürütülen çalışmalar sonucu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda 1 şüpheliye yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan aramada bin 230 gram Metamfetamin ve 4 bin 500 kullanımlık A4 Sentetik Kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: İHA

