Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya’da düzenlenen operasyonda bir şahsın evinde 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya’da düzenlenen operasyonda bir şahsın evinde 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Alanya ilçesinde A.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada 800 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

antalya jandarma
