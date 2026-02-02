HABER

Alaplı’da heyelan nedeniyle bir ev çökme riski oluştu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyü Çandırlı Mahallesi’nde yoğun kar yağışının ardından toprak kayması meydana geldi. Yaşanan heyelan nedeniyle bir ev için çökme riski oluştu.

Heyelan sonrası, İsmail Cıvan’a (63) ait evin hemen arkasında bulunan yaklaşık 3 dönümlük fındık bahçesindeki zeminin her gün ortalama 10 santimetre kaydığı ve yerleşim alanına doğru ilerlediği gözlendi. Aile, toprak kaymasının eve yaklaşması nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtti.
Ev sahibi İsmail Cıvan, geceleri endişe içinde olduklarını ifade ederek şunları söyledi:
"Evimin arka tarafındaki fındık bahçesi ve ekim yaptığımız yaklaşık 3 dönümlük alanda heyelan meydana geldi. Gece evimiz bize mezar olacak diye uyuyamıyoruz. Sürekli korku ve panik halindeyiz. Heyelan her gün eve yaklaşıyor. Yağışlar şiddetini artırırsa burayı terk etmek zorunda kalabiliriz. Evimin yıkılmasından endişe ediyorum."
Bölgede riskin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

