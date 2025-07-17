Alaska’da 7.3’lük deprem! Uyarı geldi: 'Tehlike bölgelerine dönmeyin'

Alaska, yerel saatle 12.37’de 7.3 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Sand Point kasabasının yaklaşık 87 kilometre güneyi olduğunu, odak derinliğinin ise yaklaşık 20 kilometre ile nispeten sığ olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI!

Depremin hemen ardından Güney Alaska ve Alaska Yarımadası için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer bir süre sonra bu uyarıyı “tsunami tavsiyesi” seviyesine düşürdü ve ardından tamamen kaldırdı.

Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi (NTWC), olaydan yaklaşık iki saat sonra yaptığı açıklamada "Güney Alaska ve Alaska Yarımadası kıyı bölgeleri için geçerli olan Tsunami Tavsiyesi iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Tsunami tavsiyesi, kıyı bölgelerinde tehlikeli deniz seviyesi değişimleri ve güçlü akıntılar olabileceği anlamına geliyor. Yani büyük bir tsunami beklenmese de, denize girmek, sahile yaklaşmak ya da teknelerle açılmak riskli olabilir.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

USGS verilerine göre, ana şokun ardından bölgede en büyüğü 5.2 olan bir düzineden fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Uzmanlar, artçıların devam edebileceğini belirtiyor ve halkı dikkatli olmaya çağırıyor.

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

Sand Point’te deniz seviyesi kısa süreliğine 6.1 santimetre yükseldi. Bu, yıkıcı bir tsunami anlamına gelmese de, NTWC bölge halkına şu uyarıda bulundu:

Yerel acil durum yetkilileri güvenli olduğunu belirtmedikçe, tehlike bölgelerine dönmeyin.