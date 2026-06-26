Aldığı takdir belgesinin sevinciyle koşarken otomobil çarptı

Kaza, Sadri Artunç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. idaresindeki otomobil, okuldan aldığı takdir belgesinin sevinciyle koşarken aniden yola çıkan 13 yaşındaki A.Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını aracın ön camına vuran çocuk yola savrularak yaralanırken, otomobilin ön camı kırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, A.Ç.’nin arkadaşlarıyla birlikte ellerinde karneleriyle kaldırımda koştuğu, ardından bir anda yola çıktığı ve bu sırada seyir halindeki otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların panikle yaralı çocuğun yardımına koştuğu anlar da kameralara yansıdı.

Yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi, tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık çalışanı yaptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.Ç., ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır