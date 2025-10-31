Alerji aslında vücudun bazı maddeleri tehlikeli olarak algılaması sonucunda aşırı tepki göstermesidir. Bağışıklık sistemi toz, polen, yiyecek ya da bazı ilaçlar gibi normalde sorun yaratmayan etkenlere karşı savunma mekanizmasını devreye sokar. Bu durum genellikle hapşırma, kaşıntı, kızarıklık, ödem ya da nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Bu noktada kişinin neye alerjisi olduğunu tespit etmek oldukça önemlidir.

Alerji testi nedir, hangi yöntemlerle yapılır?

Alerji testi vücudun verdiği tepkileri inceleyerek hangi maddeye karşı reaksiyon gösterdiğini belirler. Bu testler genellikle kan, cilt, deri ya da yama testleri şeklinde uygulanır.

Bağışıklık sistemi vücudun doğal savunma mekanizmasıdır. Fakat bazı durumlarda bu sistem normalde zararsız olan maddeleri tehlikeli olarak algılar. Örneğin polen ya da tozlar çoğu kişi için zararsızdır. Fakat bazı insanların bağışıklık sistemi bu maddelere karşı aşırı tepki verir. Bu tepki polen alerjisi olarak kendini gösterir.

Vücudun hangi maddelere karşı aşırı tepki gösterdiğini anlamak için yapılan alerji testleri kendi içinde farklı yöntemlerle sınıflandırılır. Her bir test alerjinin türüne ve şiddetine göre tercih edilir. Alerji testi çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Deri Prick testi

Deri prick testi genellikle kişinin ön koluna ya da sırtına ince bir iğne yardımıyla uygulanır. Test esnasında alerjen maddeler cildin yüzeyine damlatılır. Ardından derinin verdiği tepkiler gözlemlenir. Eğer kaşıntı, kızarıklık ya da küçük döküntüler ortaya çıkarsa kişinin söz konusu maddeye karşı alerjisi olduğu anlaşılır.

İntradermal cilt testi

Deri prick testi sonucu olumsuz çıkarsa daha hassas bir yöntem olan intradermal cilt testi uygulanabilir. Bu testte uzman doktor alerjenleri cildin en dış tabakası olan epidermise çok küçük miktarlarda enjekte eder. Bu sayede kişinin havadaki alerjenler, bazı ilaçlar veya böcek sokmalarına karşı duyarlılığı tespit edilir.

Yama testi

Yama testi bilhassa kontakt dermatit yani cildin belirli maddelere verdiği reaksiyonun nedenini ortaya çıkarmak için kullanılır. Test esnasında yine alerjen maddeler cilde damlatılır ve bölge özel bir bandajla kapatılır. Bandaj 48 saat boyunca ciltte kalır. Bu sürenin sonunda ise cildin verdiği tepkiler değerlendirilir. Bu test cilde temas eden alerjenler ve bazı besin kaynaklı alerjilerin tespit edilmesinde oldukça etkilidir.

Kan (IgE) testi

Kan testi alerjenlerin varlığını belirlemede uygulanan bir diğer yöntemdir. Kişiden alınan kan örneği laboratuvara gönderilir ve içerisine çeşitli alerjenler eklenerek IgE antikorlarının düzeyleri ölçülür. Test sonucu pozitif çıkarsa kişinin hangi maddelere karşı alerjisi olduğu net bir şekilde görülmüş olur.