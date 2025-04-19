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Alev alan otomobile ilk müdahaleyi okul müdürü yaptı

Karabük'te seyir halindeyken alev alan otomobilde çıkan yangın, olay yerinden geçen bir okul müdürünün yangın tüpüyle yaptığı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Alev alan otomobile ilk müdahaleyi okul müdürü yaptı

Olay, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim C.'ye ait park halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan araçtaki yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye ekipleri gelene kadar Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Adnan Taşlıyan, okuldan aldığı yangın tüpüyle yanan otomobile müdahale etti. Okul müdürünün hızlı ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde yangın, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan kontrol altına alındı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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