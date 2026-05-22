Alevi derneklerinden 'Mutlak butlan' açıklaması! Tercihleri ne yönde: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yapılan İstinaf başvurusunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararı vermişti. Bu kadar Türkiye gündeminin en üst sırasına yerleşti.

Ankara'da dün akşam saatlerinden bu yana mutlak butlan hareketliliği yaşanırken, göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu da bazı kesimler tarafından ciddi şekilde eleştirildi.

3 ALEVİ DERNEĞİNDEN ART ARDA AÇIKLAMA

Alevilerin mutlak butlan kararı ile ilgili nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olmuştu. 3 Alevi derneğinden açıklama geldi. Alevi Bektaşi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği "mutlak butlan" kararına karşı çıktı. Genç Aleviler Birliği ise Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu.

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU: "İKTİDARIN YARGI ELİYLE SİYASETİ DİZAYN ETME HAMLESİDİR"

Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Mahkeme tarafından verilen 'Mutlak Butlan' kararı, iktidarın yargı eliyle siyaseti dizayn etme hamlesidir" değerlendirmesine yer verildi.

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ: "MUHALEFETİN YARGI ELİYLE DİZAYN EDİLMESİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Açıklamada, "Toplumsal muhalefetin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı; hukukun ve halk iradesinden yana olan tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

GENÇ ALEVİLER BİRLİĞİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: "YANINDA OLDUĞUMUZU AÇIKÇA İLAN EDİYORUZ"

Genç Aleviler Birliği ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Açıklamada, "Genç Aleviler Birliği-GAB Yönetimi olarak; demokrasiye, temiz siyasete ve halk iradesine sahip çıkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu zorlu süreçte yanında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Bizler; baskıya, kumpasa ve siyasi mühendislik operasyonlarına karşı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Başta Alevi gençliği olmak üzere tüm devrimci, demokrat ve halkçı gençleri; bu süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında durmaya, halkın iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz" denildi.