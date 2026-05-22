HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alevi derneklerinden 'Mutlak butlan' açıklaması! Tercihleri ne yönde: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?

Mutlak butlan kararıyla yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, bazı partililer tarafından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Alevilerin bu konudaki tutumu merak konusu olurken, 3 Alevi derneğinden art arda açıklama geldi. 2 dernek mutlak butlana karşı çıkarken, bir dernek ise Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

Alevi derneklerinden 'Mutlak butlan' açıklaması! Tercihleri ne yönde: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
Melih Kadir Yılmaz

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yapılan İstinaf başvurusunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararı vermişti. Bu kadar Türkiye gündeminin en üst sırasına yerleşti.

Ankara'da dün akşam saatlerinden bu yana mutlak butlan hareketliliği yaşanırken, göreve geri getirilen Kemal Kılıçdaroğlu da bazı kesimler tarafından ciddi şekilde eleştirildi.

Alevi derneklerinden Mutlak butlan açıklaması! Tercihleri ne yönde: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? 1

3 ALEVİ DERNEĞİNDEN ART ARDA AÇIKLAMA

Alevilerin mutlak butlan kararı ile ilgili nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olmuştu. 3 Alevi derneğinden açıklama geldi. Alevi Bektaşi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği "mutlak butlan" kararına karşı çıktı. Genç Aleviler Birliği ise Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu.

Alevi derneklerinden Mutlak butlan açıklaması! Tercihleri ne yönde: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? 2

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU: "İKTİDARIN YARGI ELİYLE SİYASETİ DİZAYN ETME HAMLESİDİR"

Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Mahkeme tarafından verilen 'Mutlak Butlan' kararı, iktidarın yargı eliyle siyaseti dizayn etme hamlesidir" değerlendirmesine yer verildi.

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ: "MUHALEFETİN YARGI ELİYLE DİZAYN EDİLMESİNE KARŞI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi mutlak butlan kararına tepki gösterdi. Açıklamada, "Toplumsal muhalefetin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı; hukukun ve halk iradesinden yana olan tüm toplumsal kesimlerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

GENÇ ALEVİLER BİRLİĞİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK: "YANINDA OLDUĞUMUZU AÇIKÇA İLAN EDİYORUZ"

Genç Aleviler Birliği ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Açıklamada, "Genç Aleviler Birliği-GAB Yönetimi olarak; demokrasiye, temiz siyasete ve halk iradesine sahip çıkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu zorlu süreçte yanında olduğumuzu açıkça ilan ediyoruz. Bizler; baskıya, kumpasa ve siyasi mühendislik operasyonlarına karşı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Başta Alevi gençliği olmak üzere tüm devrimci, demokrat ve halkçı gençleri; bu süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında durmaya, halkın iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz" denildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da en başarılı ilçe Sultanhisar olduAydın’da en başarılı ilçe Sultanhisar oldu
Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandıNiğde’de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel alevi dernek mutlak butlan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Olay 'Mansur Yavaş' iddiası: Kılıçdaroğlu aday olarak açıklayacak

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Son dakika | CHP için mutlak butlan kararı!

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı şampiyon yaptı! Tarihe geçen başarı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Kızının ismini ilk kez açıkladı! Duyan şaştı kaldı

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Site aidatlarında yeni düzenleme! Bakan Kurum duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti! İndirim pompaya yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.