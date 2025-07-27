Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alınan orman yangınında alevler yeniden canlandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, rüzgarın da etkisiyle yangın yeniden büyüdü. Saat 13.00 sıralarında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN YARDIM ÇAĞRISI

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, “Dün akşam saat 02.00’de kontrol altına alınan yangın, tekrar soğutma işlemi yapılırken başladı. Şu andan itibaren su tankeri olan ya da elinde yangını söndürmek için herhangi bir aracı olan, yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz." diyerek yardım çağrısında bulundu.

TANKERİ OLAN BÖLGEYE KOŞTU

İlçedeki çiftçiler, traktörlerine bağlı ilaçlama tankerlerine su doldurarak, hızla yangın bölgesine gitti.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri, Orhaneli-Harmancık yolunu trafiğe kapattı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor. (DHA)