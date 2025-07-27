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Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı

Bursa Orhaneli'de dün başlayan yangın kısmet kontrol altına alınmıştı. Ancak alevler tekrardan büyüyerek tehdit oluşturmaya başladı. Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan su tankeri ve aracı olanlardan yardım istedi. Tankeri olanlar bölgeye yardıma gitti. Son bilgilere göre Orhaneli-Harmancık yolu da trafiğe kapatıldı.

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alınan orman yangınında alevler yeniden canlandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 1

KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde, dün saat 16.00 sıralarında çıkan yangın, 10 saat sonra büyük oranda kontrol altına alınarak, alevlerin etrafı çevrildi. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, rüzgarın da etkisiyle yangın yeniden büyüdü. Saat 13.00 sıralarında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 2

BELEDİYE BAŞKANINDAN YARDIM ÇAĞRISI

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, “Dün akşam saat 02.00’de kontrol altına alınan yangın, tekrar soğutma işlemi yapılırken başladı. Şu andan itibaren su tankeri olan ya da elinde yangını söndürmek için herhangi bir aracı olan, yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz." diyerek yardım çağrısında bulundu.

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 3

TANKERİ OLAN BÖLGEYE KOŞTU

İlçedeki çiftçiler, traktörlerine bağlı ilaçlama tankerlerine su doldurarak, hızla yangın bölgesine gitti.

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 4

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürerken, polis ekipleri, Orhaneli-Harmancık yolunu trafiğe kapattı. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor. (DHA)

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 5

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 6

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 7

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 8

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 9

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 10

Alevler durmak bilmiyor! Kontrol altına alınmıştı alevler yine canlandı... Yardım çağrısı yapıldı, yol trafiğe kapatıldı 11
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Orhaneli
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