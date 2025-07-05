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Alevler Hatay'ı sardı: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı... 2 bin kişi tahliye edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. Akşam saatlerinde ara verilen havadan müdahale günün aydınlanmasıyla yeniden başladı. Dün 16.30 sıralarında çıkan orman yangınında çok sayıda arazöz ve itfaiye kullanılıyor. Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangın için 920 hane tahliye edildi. Tahliye edilen kişi sayısı 2 bine yaklaşırken bölgeden görüntüler yangının ciddiyetini gözler önüne serdi...

Alevler Hatay'ı sardı: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı... 2 bin kişi tahliye edildi

İzmir'in ardından Hatay'da çıkan yangından da kötü haberler gelmeye başladı. Dün Dörtyol'un Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Alevler Hatay ı sardı: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı... 2 bin kişi tahliye edildi 1

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Dörtyol ilçesinde Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevki arasında bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Hava kararana kadar yangına havadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırıldı. Gece boyunca Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan yangının büyümemesi için yoğun çalışma sarf etti. Sabahın ilk saatleriyle karadan müdahalenin yanı sıra tekrardan helikopterlerle havadan müdahale başladı.

Alevler Hatay ı sardı: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı... 2 bin kişi tahliye edildi 2

9 YAYLA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dün Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 9 yayla tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Alevler Hatay ı sardı: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı... 2 bin kişi tahliye edildi 3

Öte yandan, polis ve jandarma orman bölgesine giden yollarına kapatarak yoğun güvenlik önlemi aldı.

Alevler Hatay ı sardı: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı... 2 bin kişi tahliye edildi 4

Alevler Hatay ı sardı: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı... 2 bin kişi tahliye edildi 5

Alevler Hatay ı sardı: Yangın yerleşim yerlerine sıçradı... 2 bin kişi tahliye edildi 6

Kaynak: AA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay Dörtyol
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