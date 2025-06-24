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Alevler tarlayı sardı! Ekipler eve sıçramasını önledi

Çorum’un Osmancık ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Alevler tarlayı sardı! Ekipler eve sıçramasını önledi
Begüm Özkaynak

Yangın, Tepeyolaltı köyü Yörükler Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ekin tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, geniş alana yayıldı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın, eve sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında yaralanma yaşanmazken, ekili alanda maddi zarar meydana geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çorum alev
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