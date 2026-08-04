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Alevler yumurta üretim tesisini küle çevirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde DLBA’ya ait yumurta üretim tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 8 dönümlük alanda büyük hasara neden oldu.

Alevler yumurta üretim tesisini küle çevirdi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde DLBA’ya ait yumurta üretim tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 8 dönümlük alanda büyük hasara neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında işletme kullanılamaz hale gelirken, milyonlarca liralık zarar oluştu. Olay sırasında tesiste herhangi bir çalışanın ve tavuğun olmadığı öğrenildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan DLBA’ya ait yumurta üretim tesisinde çıkan yangın, yaklaşık 8 dönümlük alanda büyük hasara neden oldu.

Yangın, Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı ile Akköy mahalleleri arasında faaliyet gösteren DLBA yumurta üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bölümünü sararken, olay yerine Turgutlu’nun yanı sıra Salihli, Ahmetli ve Manisa merkezden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 8 dönümlük alan üzerinde bulunan tesiste çıkan yangın nedeniyle işletmede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre zararın milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi.

Yangın sırasında tesiste bir üretim olmadığı için herhangi bir çalışanın da bulunmadığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Alevler yumurta üretim tesisini küle çevirdi 1

Alevler yumurta üretim tesisini küle çevirdi 2

Alevler yumurta üretim tesisini küle çevirdi 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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